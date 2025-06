Sett kursen mot Grand Line med Legos One Piece sett

HQ

Tidligere i år kunngjorde Netflix og Lego et samarbeid som ville se en rekke One Piece -sett opprettet basert på live-action-serien fra streameren. Nå, som vi kommer stadig nærmere den andre sesongen av showet, har settene blitt avslørt i sin helhet.

Totalt er det syv sett å velge og vrake mellom, alle av varierende størrelse og pris. Det mest iøynefallende er uten tvil Baratie Floating Restaurant, som vil koste deg hele £270/€300, men vil tilby et sett med 3402 deler som inkluderer "massevis av intrikate detaljer og påskeegg som fansen kan finne, inkludert fem "Wanted"-plakater som kan samles på", og som har "brygga foran den fiskeformede sjøfødte restauranten gjør det mulig for byggere å legge til Going Merry og gjenskape Zoro og Mihawks anspente sverdkamp, med unike spillfunksjoner."

Apropos Going Merry, skipet er det andre store settet, som spenner over 1376 deler og koster £ 120 / € 130. Det gir "liv til skipets detaljerte dekk og interiør, med et stort, trykt seil med den ikoniske Jolly Roger-skallen, som skal seile mannskapet ut i ukjent farvann når de begir seg ut på leting etter den berømte One Piece -skatten."

Noen av de andre settene inkluderer det berømte Battle at Arlong Park, Buggy the Clown's Circus Tent, Windmill Village Hut, samt to Brickheadz som viser Luffy og Buggy. Alle settene lanseres 1. august, og kan forhåndsbestilles allerede nå.

Dette er en annonse: