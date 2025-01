Seven-manuset ble omskrevet utallige ganger for å sikre Denzel Washington

HQ

I et nylig intervju med The Independent fortalte regissør David Fincher om utfordringene bak kulissene som preget innspillingen av Seven. Selv om filmen, med Morgan Freeman og Brad Pitt i hovedrollene, regnes som en referanse innen thrillerfilmskaping, var det ikke alltid meningen at den skulle inneholde den duoen som til slutt prydet lerretet.

Fincher avslørte at New Line Cinema først forsøkte å få store navn som Al Pacino og Denzel Washington til å spille hovedrollen. Washington takket imidlertid nei til rollen, en beslutning han senere angret på. Ifølge Fincher gikk studioet gjennom minst 10 eller 11 omskrivninger av manuset i et forsøk på å skreddersy det til Denzel Washingtons preferanser. Da Fincher overtok som regissør, hadde Denzel imidlertid gått videre fra prosjektet.

Til tross for de mange omskrivningene ga de endelige valgene av Pitt, Freeman, Gwyneth Paltrow og Kevin Spacey liv til filmen på en måte som fortsatt gir gjenklang hos publikum i dag. Ville Seven ha blitt enda mer ikonisk med Denzel Washington i hovedrollen?