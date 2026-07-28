Severance Produksjonen av sesong 3 starter med en gåtefull tweet fra Ben Stiller

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Severance Sesong 3 har offisielt gått i produksjon, noe regissør og utøvende produsent Ben Stiller har bekreftet ved å dele et ganske kryptisk bilde og sitat sammen med kunngjøringen. Mens vi gjør oss klare til å vende tilbake til en verden preget av alvorlige personlighetssplittelser og underjordiske laboratorier der alle slags merkelige hendelser finner sted, minner Stiller oss om mannen som satte det hele i gang.

«Å vende tilbake til arbeidet er å vende hjem», lyder Stillers tweet. Et sitat av Kier Eagan, den første administrerende direktøren i Lumon, som av noen av de nåværende ansatte blir sett på som et gudlignende vesen. Apple TV fulgte opp tweeten med å si at man bør holde seg i skinnet når man leker seg, noe som kanskje kan kastes ut av vinduet med tanke på bildet Stiller la ut.

Spoilere for slutten av sesong 2 av « Severance, men Stillers bilde viser Mark Scouts «innie» og Helly R som løper sammen ned en rød korridor. Dette skjer etter at Marks «innie» redder «outie»-ens kone før han løper tilbake til Lumon-laboratoriene sammen med Helly. Den andre sesongen avsluttes med at de løper inn i en ukjent fremtid, og vi antar at sesong 3 vil ta til akkurat der. Uansett hva som skjer fra da av, er det høyst usannsynlig at alt vil fortsette som vanlig, ettersom Marks «innie» nå ser ut til å ha satt i gang en liten revolusjon.