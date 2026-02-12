Severance skal vare i minst fire sesonger, spinoffs mulig

HQ

SeveranceApple TVs kanskje største hit utenom Vince Gilligans Pluribus, har nå blitt fullstendig kjøpt opp av selskapet. Fifth Season eide tidligere rettighetene til serien, men nå har de kommet i hus under Apple Studios i en avtale verdt 70 millioner dollar.

Tidligere hadde Apple TV i stor grad betalt for lisensen til Severance, men ansvaret innebar mer enn det, da kostnadene under produksjonen av sesong 2 vokste til et punkt at Fifth Season måtte be Apple om å hjelpe til med byrden. Uansett ser det ut til at dette gir Apple tydeligere kontroll over Severance og hvordan serien vil utvikle seg.

Via Deadline vet vi at Severance vil gå i minst fire sesonger. Det kan bli en femte, men det er opp til Ben Stiller og Dan Erickson, skaperne av showet. Sesong 3 er fortsatt prioritert akkurat nå, med planer om å starte innspillingen til sommeren. Det vil sannsynligvis fortsatt bety et langt gap mellom sesong 2 og 3, men Apple håper det ikke blir den samme ventetiden mellom den første og andre episoden. Det er potensial for at en spinoff eller oppfølger kan utvikle seg for å fylle ut det gapet, men det vil sannsynligvis være uten Erickson og Stiller ved roret. Uansett hva som skjer, er det nå helt i Apples hender.