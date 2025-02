Severance slår Ted Lasso og blir Apple TV+ sitt mest sette program

HQ

Severance har blitt den mest sette serien på Apple TV+. Tidligere var det Ted Lasso som hadde denne rekorden, men sci-fi-dramaserien har klart å trollbinde publikum over hele verden, noe som gjør den til strømmetjenestens mest sette serie.

Disse dataene kommer fra Deadline, som også rapporterer at Severances tilbakekomst økte påmeldingene til Apple TV+ med 126 %, inkludert gratishelgen som gikk i begynnelsen av året. Det ser ut til at Apples markedsføringspush for Severance har lønnet seg, og endelig får folk vite hvor bra noe av innholdet Apple TV + legger ut er.

Severance er bare halvveis i sin andre sesong, noe som betyr at den har potensial til å holde publikum tilbake etter hvert som den fortsetter å fortelle sin historie. Vi får imidlertid se hvor lenge den kan holde publikums interesse vekket, ettersom det tok tre år før sesong 2 kom.