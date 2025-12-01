Sevilla-derbyet stoppet på grunn av gjenstander som ble kastet på fotballbanen, Sevilla kan bli straffet

HQ

Sevilla-derbyet mellom Real Betis og Sevilla, en av de største rivaliseringene i spansk fotball, fant sted i går kveld, og Betis slo Sevilla på Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla stadion, som endte 0-2. Kampen måtte stoppes i 18 minutter, da noen Sevilla-fans kastet gjenstander på fotballbanen.

"I det 79. minutt ble det kastet flere gjenstander inn på banen fra North End, spesielt mot området der bortelaget befant seg, selv om ingen av dem traff spillerne. Blant gjenstandene som ble kastet var lightere og flere vannflasker, noen av dem fulle", står det i rapporten fra dommer Munuera Montero.

LaLiga har en protokoll for gjenstandskasting, og gjennom høyttalerne ga de beskjed om at gjenstandskastingen måtte opphøre. Men i det 86. minutt, "på grunn av fortsatt kasting av lightere og vannflasker fra samme område, ble kampen midlertidig avbrutt, og lagene ble beordret til å gå tilbake til garderobene".

I slike tilfeller blir delegater fra begge lagene og representanter fra LaLiga og sikkerhetsstyrkene informert om at kampen vil bli avbrutt for godt dersom kastingen av gjenstander ikke opphører. Selv om kampen ble gjenopptatt 15 minutter etter at den midlertidige avbrytelsen ble kunngjort uten ytterligere hendelser, kan Sevilla nå bli gjenstand for sanksjoner på grunn av "forstyrrelse av kampens orden", ifølge det spanske fotballforbundet. Sanksjonene kan være bøter på opptil 6 000 euro og delvis stenging av idrettsanlegget i én kamp.