Sevilla føler seg "lurt" av Sergio Ramos' kjøpsforsøk: Avtalen faller fra hverandre

HQ

Avtalen mellom Sevilla FC og Sergio Ramos har falt fra hverandre, og den tidligere spilleren og hans investeringsgruppe vil ikke kjøpe det kriserammede LaLiga-laget likevel. Den 12. mai ble det kunngjort at kjøpet nesten var sikret: Ramos og hans investeringsgruppe hadde blitt enige om å betale 450 millioner euro, minus den innregnede gjelden på 88 millioner euro, for 80 % av aksjene i klubben.

I løpet av de siste timene har imidlertid "avtalen falt fra hverandre og er brutt", ifølge en kilde fra fotballklubben som har uttalt seg til El País, og forklarte at Ramos' gruppe da hadde ombestemt seg, kjøpt færre aksjer og deretter utvidet kapitalen, noe som ville ha resultert i at de ville ha betalt mindre penger til aksjonærene, som sa at de følte seg lurt de siste fem månedene, da forhandlingene så ut til å gå i orden.

Ramos, bedre kjent for sine 15 år i Real Madrid, startet karrieren i Sevilla FC og kom deretter tilbake for en "avskjedssesong" i 2023/24. Siden den gang har han sluttet seg til og forlatt det meksikanske laget Monterrey, men han har ikke kunngjort at han trekker seg fra fotballen ennå.