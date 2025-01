Sevilla-spiller arrestert, anklaget for å ha tvunget til seg gule kort slik at vennene hans kunne tjene penger på veddemål

HQ

Tvinge til seg gule kort slik at vennene hans kan tjene penger på veddemål. Det er den svært alvorlige anklagen mot Sevilla-spilleren Kike Salas, som ble arrestert i dag og deretter løslatt etter at telefonen hans ble klonet. Den 23 år gamle spilleren har vært en av de beste spillerne på det spanske laget den siste tiden, men politiet fattet mistanke etter at han fikk 7 gule kort i de siste 9 kampene i Liga 2023-24 (og bare tre i de 28 foregående LaLiga-kampene).

De fleste av de gule kortene kom etter "tvilsomme" handlinger, sier El Confidencial, som har brakt denne informasjonen, og kom i en periode hvor laget egentlig ikke risikerte noe, noe som gjør kortene mer merkelige.

Og politiets etterforskning har avdekket at Salas kan ha tvunget frem de gule kortene slik at nærstående personer kunne vedde, vel vitende om hva som ville skje, og på den måten få store pengesummer.

Etterforskningen pågår fortsatt, og hvis han skulle bli funnet skyldig, kan han få en streng straff, ikke bare juridisk (mellom seks måneder og tre års fengsel), men også en lang utestengelse. I mellomtiden ryktes det at spilleren er på vei til Serie A-klubben Lazio.