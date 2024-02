Sex and the City-skaperen mister Netflix-avtale og skylder på grådige menn

HQ

Det er snart 25 år siden Sex and the City hadde sin storhetstid, og på begynnelsen av 2000-tallet var det få programmer på TV som kunne måle seg med suksessen. Seerne flokket seg om serien for å følge de fire jentenes eskapader, som fortsatt trekker seere den dag i dag.

Så når Netflix nå skal begynne å vise alle seks sesongene etter å ha sikret seg rettighetene, burde Candace Bushnell, skaperen av fenomenet, juble. Men nei. For som hun selv sier til The Times, vil Netflix-avtalen ikke gi henne en eneste krone, penger som i stedet går til "alle mennene som bestemmer".

"Alle disse mennene som har ansvaret for ting, de bare flytter rundt på kortene for å tjene penger, for hver gang de flytter rundt på kortene, er det noen som skummer",.

Bushnell generaliserte videre og sa også :

"Måten menn driver forretninger på er et pyramidespill".

Selv om frustrasjonen er forståelig, vet vi ikke hva som sto i den opprinnelige kontrakten hun signerte med HBO da de kjøpte filmrettighetene av henne på slutten av 90-tallet. Noe hun fikk en god slump penger for den gangen.

Hva er ditt syn på royalties?