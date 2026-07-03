SFB Games «tar definitivt en pause fra Detective Grimoire» etter The Mermaid Mask

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Om et par uker kommer det neste kapittelet i «Detective Grimoire»-sagaen, da « The Mermaid Mask » lanseres på PC, PS5 og Switch 1 og 2 den 16. juli. Dette er en oppfølger til «Tangle Tower», som selv fulgte etter «Secret of the Swamp», og med en slik samling av spill som allerede er utforsket i dette større universet, lurer du kanskje på om « The Mermaid Mask » vil bli etterfulgt av et nytt «Detective Grimoire»-ledet eventyr.

Vi fikk nylig sjansen til å snakke med SFB Games’ medgrunnlegger og The Mermaid Masks kreative leder, Adam Vian, hvor vi spurte om teamet har planer om å utvide Detective Grimoire-serien ytterligere etter dette kommende spillet.

Vian fortalte oss: «Vi skal definitivt ta en pause fra Detective Grimoire etter dette. Dette prosjektet var MYE arbeid, mange år med arbeid, så vi trenger å bruke litt tid på noe annet. Når det gjelder flere Detective Grimoire-spill i fremtiden? Hvem vet, vi får se.»

Så forvent ikke et nytt «Detective Grimoire»-eventyr rett etter « The Mermaid Mask », selv om SFB Games kanskje vil vende tilbake til serien og den større verdenen i fremtiden. Når det gjelder hva utvikleren vil satse på å lage neste gang, er det kanskje på tide å vende tilbake til noen av de andre indie-suksessene sine? Vi ville for eksempel elsket et nytt *Snipperclips*-spill til Nintendo Switch 2.

Ikke gå glipp av vårt fullstendige intervju med Vian, der vi også snakker om *Tangle Tower*-arven, hemmeligheter i * The Mermaid Mask*, lineariteten i spillet, potensielle tilpasninger og mye mer.