SGA og Thunder sender Lakers hjem og kan sette en stopper for LeBron James' NBA-karriere

Luka Doncic, som fortsatt er skadet for Lakers, trenger ikke å skynde seg med å bli frisk lenger, mens LeBron James kan ha spilt sin siste kamp for Lakers når de er ute av NBA Conference-semifinalen.

Oklahoma City Thunders overlegenhet over Los Angeles Lakers har vært mer enn tydelig etter å ha feid i Conference-semifinalen 4-0, og vunnet de to kampene hjemme og de to kampene borte i Los Angeles: Thunder slo Lakers 108-131 på lørdag og igjen 110-115 natt til mandag, og kan potensielt sette en stopper for LeBron James' karriere hos Lakers.

Oklahoma City Thunder har faktisk ikke tapt en eneste sluttspillkamp så langt, og feide også Phoenix Suns i sluttspillet 4-0, slik at spillerne kan hvile og forberede seg bedre på Conference-finalen, der de vil vente San Antonio Spurs eller Minnesota Timberwolves (for øyeblikket uavgjort 2-2) om West Conference-tittelen, som starter 4. juni.

LeBron James vet fortsatt ikke hva han skal gjøre neste sesong

I den ordinære sesongen vant Thunder også alle fire kampene mot Lakers, og avsluttet den ordinære sesongen med 64 seire, 18 nederlag, den beste rekorden i ligaen. Shai Gilgeous-Alexander, som forventes å bli MVP for andre år på rad, scoret 35 poeng, og Ajay Mitchell la til 28 poeng; mens Austin Reaves, 27 poeng, og Rui Hachimura, 25 poeng, var toppscorerne for Lakers.

LeBron James la til 24 poeng og 12 returer. Som 41-åring blir han en ubegrenset fri agent som går inn i en potensiell rekordforlengende 24. NBA-sesong. Han har imidlertid fortsatt ikke avslørt planene sine for fremtiden, om han forblir hos Lakers, hos et annet lag eller nyter en velfortjent pensjonisttilværelse.

"Jeg vet ikke hva fremtiden bringer for meg slik det ser ut akkurat nå i kveld. Jeg har mye tid til å lene meg tilbake, som jeg tror jeg sa i fjor etter at vi tapte", sa James.