Shadow Labyrinth byr på en veldig merkelig vri på Pac-Man-formelen

Det var en god dag for japanske utviklere og utgivere på The Game Awards, og et av de mest uventede prosjektene som ble vist frem var fra Bandai Namco. De annonserte Shadow Labyrinth.

Bak navnet finner vi et nytt Pac-Man-spill, noe som kanskje ikke høres veldig spennende ut. Dette har imidlertid en skikkelig vri som gjør at det skiller seg ut fra alt annet vi har sett med den gule puck-lignende skapningen før. Vi vil egentlig ikke si mer enn det for ikke å ødelegge gleden av å oppdage dette selv, men sjekk ut videoen nedenfor, så ser du hva vi mener.

Shadow Labyrinth slippes neste år til PC, PlayStation, Switch og Xbox.