Shadow Labyrinth har en gratis oppgradering for Switch 2

Et av de mest uventede spillene som ble vist under The Game Awards sent i fjor var Bandai Namcos Shadow Labyrinth. Bak tittelen finner vi et Pac-Man-spill med en stor vri som gjør at det skiller seg ut fra alt vi har sett med den gule puck-lignende skapningen før.

Spillet er også på vei til Switch 2, som Nintendo har kunngjort at de vil gi ut oppgraderte versjoner av utvalgte Switch 1-titler for. Men i likhet med Sony velger de å ta betalt for forbedringene, noe som har vært kontroversielt siden Microsoft gjør det uten ekstra kostnad (og også tilbyr fine verktøy for automatiske forbedringer av eldre spill).

Bandai Namco vil imidlertid ikke gå med på denne tilnærmingen og skriver:

"Dette produktet kan oppgraderes til Nintendo Switch 2-versjonen etter kjøp uten ekstra kostnad. For å oppgradere, last ned oppgraderingspakken som er tilgjengelig fra Nintendo eShop til din Nintendo Switch 2."

Og det synes vi er verdt å fremheve og håper flere vil følge etter.