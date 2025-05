Shadow Labyrinth: Pac-Man som du aldri har opplevd det før

Jeg har ikke annet enn full respekt for Bandai Namco og deres evne til stadig å fornye seg og prøve nye ting med Pac-Man. Til tross for at arkadefiguren og -serien er en av videospillbransjens eldste og mest ikoniske, har den overlevd tidens tann gjennom genial utvikling, på samme måte som Tetris. Vi har sett flotte og virkelig morsomme Battle Royale-ideer pryde begge titlene, som gjenspeiler arven samtidig som de beveger seg inn på nytt territorium, men for Bandai Namco er dette ikke på langt nær grensen for kreativiteten deres.

I juli kommer metroidvania-spillet Shadow Labyrinth, og dette er kanskje et av de minst Pac-Man-spillene du noen gang vil se som er knyttet til Pac-Man-serien. Jeg vet det, for under MCM Comic Con London nylig fikk jeg sjansen til å sjekke ut spillet en kort stund. For det første er ikke Pac-Man midtpunktet her, det er snarere en nisjeaktig spillgimmick som resten av helheten er inspirert av, og i tillegg ble det faktiske narrative grunnlaget for dette spillet først introdusert i desember da Secret Level kom til Prime Video. Jepp, den foruroligende og skremmende Pac-Man -episoden er dette spillet i et interaktivt format, noe som betyr at du spiller som en sverdmannskarakter som får i oppgave å jobbe seg gjennom en ødelagt og barsk verden i et forsøk på å unngå å bli byttedyr og til slutt bli topprovdyret.

Ideen i historien er veldig Pac-Man når du tenker på det, bortsett fra at det bytter arkadekarakteren mot et mer aggressivt og utfordrende actioneventyroppsett. Det er Metroidvania også, det er det ingen tvil om, noe som betyr at du beveger deg gjennom en 2D-verden der du må plattformere rundt og over hindringer og farer, og hakke og skjære forbi fiender og sjefer som står i veien for deg. På toppen av det hele må du finne nøkler og evner som forbedrer bevegelsene og kampene dine, slik at du kan nå ellers utilgjengelige områder og fortsette å komme deg videre. Hvis du har spilt Blasphemous, Ori, Hollow Knight, til og med Castlevania eller Metroid, er oppsettet umiddelbart kjent. Det som ikke er det, er integreringen av Pac-Man.

Mens du utforsker verdenen kan du komme over glødende skinnelignende objekter som du kan hoppe på for å bytte til Pac-Man (eller Puck som det kalles i spillet) og gli over, og plukke opp pellets underveis. Ofte i disse situasjonene må du plattform og unngå farer mens du krysser skinnene, noe som gir litt fare til mekanikken, da det virker som om de tradisjonelle spøkelsene mangler, i det minste i den korte delen av spillet jeg spilte. Utover dette følger Puck med som en følgesvenn som spiser opp alle pelletslignende gjenstander som blir droppet fra beseirede fiender som hjelper deg med å fylle på evnebarer og lignende.

Kampene og bevegelsene er veldig flytende og dynamiske, men også ganske utfordrende å mestre. Plattformen og bruken av en gripelignende evne viste seg å være vanskelig å knekke, i hvert fall på mine vegne, og presenterte en håndfull virkelig krevende og til slutt oppfylle sidemål og hemmelige områder å finne og overvinne. Det virker virkelig som om Shadow Labyrinth er laget for folk som liker og omfavner en utfordring, da det absolutt ikke er en spasertur i parken å komme seg gjennom verden, selv om kampene ser ut til å mangle litt av det mangfoldet og utvalget vi forventer av denne kategorien. Men igjen, dette var basert på bare en kort smakebit av spillet, noe som betyr at den fulle bygningen kan være veldig annerledes.

Bortsett fra spillingen, er jeg fortsatt litt forbløffet over at dette spillet faktisk er ekte. Det føles som en feberdrøm, på samme måte som kortfilmen Secret Level gjorde. Å gå fra Pac-Man i sine fargerike arkadekabinetter til et forskrudd og mørkt Metroidvania som etterlater deg med flere spørsmål enn svar, er en av de minst naturlige utviklingene av en arkadeklassiker jeg har opplevd til dags dato. Det betyr ikke at det er en dårlig idé i det hele tatt, det er bare uortodoks, litt urovekkende og kanskje skreddersydd for et veldig nisjepreget publikum. Jeg er personlig usikker på om Pac-Man -fans vil gi dette prosjektet mye tid, og andre vil nok heller ikke se det forlokkende i det, men selv om det ender opp med å være tilfelle, kan jeg ikke annet enn å applaudere Bandai Namco for å gjøre noe virkelig overraskende.