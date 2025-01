Shadow of the Colossus filmen får en oppdatering fra regissøren

HQ

Etter et tiår i utviklingslimbo har Shadow of the Colossus endelig vist livstegn. Under en nylig samtale på den spanske podcasten La Baulera del Coso av Radio TU, avslørte regissør Andrés Muschietti - kjent for It og The Flash - at prosjektet fortsatt er i live og til og med har et manus. Han innrømmet imidlertid at finansieringen fortsatt er en betydelig utfordring. Muschietti understreket behovet for et betydelig budsjett for å bringe det ikoniske spillet trofast til det store lerretet, og antydet at dette hinderet kan forsinke realiseringen av den kolossale drømmen.

Vil dette elskede spillets filmatiske reise nå de ruvende høydene fansen håper på, eller vil det smuldre opp under vekten av ambisjonene?