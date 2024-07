Shadow of the Erdtree fikk Elden Ring salgstallene til å hoppe med nesten 500% i Storbritannia

HQ

En massiv utvidelse økte salget av spillet du må eie for å kunne spille det? Hvem skulle ha trodd det? Elden Rings Shadow of the Erdtree DLC blir hyllet som en av de beste utvidelsene gjennom tidene, og det er derfor ingen overraskelse at vi har sett en salgsøkning i basisspillet også.

Ifølge Gamesindustry.biz steg Elden Rings salgstall med 19 plasser i Storbritannia, og plasserte det som nummer 4 i juni måned. Dette utgjorde en økning på 467%, noe som er utrolig imponerende.

Selvfølgelig må du gjøre mer enn bare å eie Elden Ring og DLC for å komme inn i Shadow Cursed Lands, men ettersom mange flere spillere nå gjør seg klare til å møte Lands Between, kan det være lurt å hoppe inn i et tilkallingsbasseng for å gi dem en hånd nå og da.