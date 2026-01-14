Shadow of the Road bekrefter lanseringsvinduet for 2026 i ny trailer

HQ

Another Angle Games og Owlcat Games 'kommende CRPG Shadow of the Road har nå et utgivelsesvindu. Før avsløringen av den nye traileren, der vi ser verden fra East Nippon Company-perspektivet, hadde Shadow of the Road ganske enkelt en TBA på utgivelsesdatoen. Det er fortsatt tilfelle på Steam-siden, men via traileren ser vi at den sikter mot en lansering i 2026.

Traileren viser oss trusselen fra East Nippon Company. En mektig kraft som en gang lovet fred, velstand og teknologisk fremgang, viser seg nå bare å være en plage på landet. En som vi sannsynligvis må stoppe i løpet av spillet.

Traileren avsluttes med å si at Nippon vil falle, men vi forestiller oss at det er hvis vi ikke har noe å si om det.