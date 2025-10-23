Shadow of the Road viser det mystiske Ne-no-kuni-riket i ny trailer

På Galaxies Showcase viste Another Angle Games og Owlcat Games frem nok et utdrag fra det kommende CRPG-spillet Shadow of the Road. I denne traileren ser vi partiet vårt utføre et farlig ritual for å reise til Ne-no-kunis rike.

Der møter de dødelige ånder og et miljø som er langt borte fra noe de har sett før. Etter et kort kampmøte slutter traileren, og gir oss akkurat nok av en erting til at vi fortsatt vil ha mer. Shadow of the Road bekreftet ikke en utgivelsesdato med denne siste traileren, men spillet er tilgjengelig på ønskelisten nå.

Shadow of the Road foregår i Japan i år 1868, og viser sammenstøtet mellom tradisjon og teknologi som definerte Japan på 1800-tallet, i tillegg til å blande inn mer fantastiske elementer som yokai og ånderiket vi så i den siste traileren. Du vil skape din egen vei gjennom dette landet i forandring, sammen med en gruppe du får kontakt med i løpet av spillet.