Shadow of the Tomb Raider støtter nå 4K og 60fps på PlayStation 5 og Xbox Series

Selv om Shadow of the Tomb Raider ikke ble like godt mottatt som forgjengeren Rise of the Tomb Raider, så har det i årene etter lanseringen blitt mer og mer likt av fansen. Derfor er det gledelig at spillet nylig har fått en oppdatering som drastisk forbedrer den visuelle kvaliteten på både Xbox Series og PlayStation 5.

Som Screenrant skriver ble det i helgen sluppet en ny oppdatering til de nyeste plattformene. Den gjør det blant annet mulig å spille i 4K og 60fps på PlayStation 5 og Xbox Series X.

Spillet har tidligere vært tilgjengelig i 60fps via FPS Boost på Xbox, men nå kan det kombineres med høy oppløsning også.