Shadow the Hedgehog får nytt Lego-sett

Lego er ikke fremmed for å la forbrukerne lage hodene til elskede figurer. Marvel-superhelter og Star Wars-legender kan skapes med hundrevis av bittesmå Lego-brikker som stolt kan vises på en hylle eller et skrivebord.

Nå, takket være et innlegg fra The Hollywood Reporter, har vi nyheter om en ny Lego-byste som du snart vil kunne lage. Dette settet er rettet mot eldre fans eller voksne byggere, da det har mange små biter og egentlig ikke forventes å bli spilt med. Det er bare Shadow's hode på toppen av et plaststativ, med noen få gullringer kastet inn.

For Sonic-fansen der ute kan dette likevel være litt memorabilia verdt å åpne lommeboken for. Det er ikke noe ord om pris eller utgivelsesdatoer ennå, men hold øynene åpne mens vi venter på flere nyheter om dette settet.

