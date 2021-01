Shadowless Charizard-kort selges for over 900,000 kroner på auksjon

Du ser på Annonser

Heritage Auction er ganske gode på å selge sjeldne spill- og populærkulturelle gjenstander for høye beløp. De har blant annet satt rekord flere ganger med sjeldne NES-spill som er blitt solgt for over en million kroner med hundrevis av bud. Det har også blitt solgt flere Magic: The Gathering-kort for svimlende summer. Denne gangen har de dog solgt et kort som du kanskje til og med har holdt i egne hender.

Som ComicBook skriver ligger et Base Set Charizard-kort for øyeblikket på 105,000 dollar (cirka 900,000 kroner). Det er enda åtte dager igjen av auksjonen, og prisen kan dermed stige enda høyere.

Kortet er et First Edition, og er såkalt "Shadowless", hvilket gjør det uhyre sjeldent selv om selve motivet og kortet i seg selv er et som mange Pokémon-fans har holdt i hendene opp i gjennom årene.