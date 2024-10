Shadows of the Damned: Hella Remastered

HQ

I 2011 ble det gitt ut et vanvittig, vanvittig spill. Bak spillet sto tre av de største navnene i den japanske spillindustrien, nemlig Goichi "Suda51" Suda, Shinji Mikami og Akira Yamaoka. Suda er den med den mest skrudde hjernen av de tre, ettersom han er ansvarlig for sære spill som No More Heroes, Killer 7 og Lollipop Chainsaw, mens Shinji Mikami har laget spill med en bredere appell som Resident Evil, Dino Crisis og Devil May Cry. Akira Yamaoka er musikeren i teamet, og han har vært ansvarlig for nesten alle lydsporene til Silent Hill -spillene, men også for Lollipop Chainsaw, og spin-off-spillet Persona 4: Dancing All Night rhythm/dance game.

Det sprø spillet er, som du kanskje allerede har gjettet, Shadows of the Damned, et actionspill som på papiret ikke burde fungere - men det gjør det. Det ble til og med opprinnelig utgitt av Electronic Arts, som på den tiden tydeligvis ikke var redd for å gå utenfor komfortsonen. Man tar alltid en sjanse med spill der Suda51 er involvert, fordi det kan gå i uventede retninger - og det gjør det i Shadows of the Damned.

Dette er et actionspill i tredjepersonsperspektiv, og utviklerne fra japanske Grasshopper Manufacture (ledet av Suda51) beskriver spillet som et "Hell-traversing road movie action-adventure game set in a super-eccentric Hell + rock & roll-themed world" - det er en lang og innviklet beskrivelse, men jeg kan ikke beskrive det på noen annen måte selv.

Du inntar rollen som meksikanske Garcia Hotspur, en demonjeger av det mest smakløse slaget, iført lilla skinnjakke og beltespenne med påskriften "Kill Me", som ikke går av veien for å blåse hodet og diverse lemmer av alle slags demoner og monstre samtidig som han roper penisvitser til dem.

Det hele begynner litt trist da Garcia finner kjæresten Paula hengt på soverommet deres, og før han vet ordet av det, er rommet fylt av monstre og helvetes hersker, den seksøyde, stygge Fleming, drar henne ned i helvete for å gjøre henne til sin elskerinne. Det finner den varmblodige Garcia seg selvfølgelig ikke i, så han setter seg fore å vekke sitt livs kjærlighet til live igjen og gjøre det av med Fleming.

Med seg på leting etter sin forsvunne kjæreste har Garcia en flammende hodeskalle på en pinne, som, ganske typisk for dette spillet, kalles Johnson. Så ... Med sin Johnson i hånden drar Garcia Hotspur til helvete og tilbake for å befri kjæresten sin fra Flemings skumle favntak.

Johnson er ikke bare en tafatt sidekick, for han har en svært sentral rolle i spillet. Johnson kan til enhver tid forvandles til tre forskjellige våpen; en halvautomatisk revolver, et maskingevær og et haglegevær. Tre, på papiret ganske tradisjonelle, våpen høres kanskje ikke så mye ut, men som alt annet i Shadows of the Damned er ingenting som det pleier å være, så dette er ingen vanlige våpen.

Et godt eksempel på disse våpnene, og på spillets generelle guttete humor, er at revolveren heter Boner, og når den oppgraderes i løpet av spillet, vil den hete The Hot Boner og The Big Boner - sistnevnte har et helt minispill bygget opp rundt det i noe som ligner en erotisk versjon av Las Vegas. Slikt må du være forberedt på. De to andre våpnene er like oppfinnsomme, og selv om det bare er tre våpen i spillet, er oppgraderingene av dem så omfattende at de nesten føles som nye våpen hver gang de oppgraderes - og det gjør de ganske ofte.

Tiden har ikke vært snill mot Shadows of the Damned. Våpnene føles fortsatt bra, men resten av spillet føles stivt og klumpete, og kameraet kan til tider være litt ustabilt. Den gode lys/mørke-mekanikken holder imidlertid fortsatt deler av spillet friskt den dag i dag. Deler av Hell, der spillet foregår, er innhyllet i en mørk tåke der du ikke bør oppholde deg lenger enn nødvendig. Garcias energimåler synker konstant når du befinner deg i tåken, og demonene er også usårbare der inne, så det er ren overlevelse når du er innhyllet i tåken. Det er imidlertid av og til nødvendig å bevege seg inn i tåken, da visse dører bare kan åpnes ved å samhandle med visse brytere som bare kan aktiveres fra innsiden.

Tåken kan imidlertid fjernes ved å skyte en konsentrert lyskule på hodet til en geit, som ofte henger et sted inne i tåken (typisk Suda51-logikk), eller ved å aktivere noen fyrverkerimaskiner som fjerner tåken i en kort periode. Denne lys/mørke-mekanikken betyr mer for spillet enn det kanskje først ser ut til, ettersom den tilfører et lag med strategi til et ellers relativt enkelt skytespill som noen steder er så over-the-top at det nesten blir latterlig og direkte absurd, men det kan man forvente av et Suda51-spill.

For når han er involvert, er ting bare ikke som du forventer - du finner for eksempel ikke nøkler til låste dører, men i stedet øyne, hjerner eller jordbær som du må stappe inn i munnen på et gråtende babyansikt som henger på de låste dørene for å låse dem opp. Sjekkpunktene er flaggermus som slipper glødende ekskrementer når sjekkpunktet aktiveres, og spillets kjøpmann er en tre meter høy blanding av menneske og monster som gulper opp varene du kjøper av ham. I løpet av spillet beveger du deg gjennom forvridde landsbyer, merkelige biblioteker, magiske labyrinter og noe som ligner på en Monty Python-aktig shoot'em-up. Ja, det er mange bjeller og fløyter.

Grafikken har sin egen unike stil, det er rikelig med vold, nakne damer og fallossymboler rundt omkring, og det er ikke et pent spill - og det var det heller ikke da det ble utgitt i 2011. Siden dette er en remaster og ikke en nyinnspilling, er det stort sett den originale grafikken vi får her, blåst opp til 4K og med sikte på 60 bilder i sekundet, men det er ikke alltid det når det målet.

Et av spillets sterkeste punkter er det utmerkede lydsporet. Akira Yamaokas lydspor består av et bredt spekter av rare, sprø og også utmerkede låter i en rekke sjangre som passer perfekt til spillet og bidrar til å understreke spillets unike stil. Stemmeskuespillet er også utmerket, med Steve Blum (Star Wars Rebels, God of War, Call of Duty) som Garcia og Greg Ellis (Pirates of the Caribbean, Star Trek) som Johnson i spissen. Paul Mercier (God of War, Resident Evil, The Lord of the Rings) som Fleming og Julianne Buescher (Star Trek, Silicon Valley) som Garcias kjæreste Paula.

Shadows of the Damned: Hella Remastered er en flott remaster til en god pris, da den koster under £ 20. Grafikken er blåst opp til 4K, fire nye antrekk for Garcia er inkludert, og denne remasteren har også en New Game+ -modus. Du kunne ha ønsket deg en grundigere remaster, og spillet har ikke blitt bedre med alderen, og det ble skapt av en mann med en veldig vridd hjerne, så det er langt fra for alle.

Spillet holder seg så vidt flytende takket være lys/mørke-mekanikken som tilfører et lag av strategi, men den nesten infantile stilen kan bli for mye for noen. Men som med de fleste remastere er nok denne remasteren først og fremst rettet mot dem som husker originalen med stor forkjærlighet - og de får det de forventer.

Shadows of the Damned: Hella Remastered er en remaster av et av de sprøeste spillene som noensinne er laget, og det faktum at det potensielt når ut til nye spillere som vil få en opplevelse de aldri har hatt før, kan bare være en positiv ting - og som sagt, det er priset veldig rimelig.

Hvis du vil prøve noe nytt på spillfronten og ikke bryr deg om vakker grafikk og Ray-Tracing, så bør du prøve Shadows of the Damned: Hella Remastered - jeg utfordrer deg.