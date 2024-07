Shadows of the Damned: Hella Remastered lanseres den 31. oktober

I fjor avslørte Grasshopper Manufacture en remaster av det klassiske skytespillet Shadows of the Damned. Vi visste at Shadows of the Damned: Hella Remastered ville lanseres på et tidspunkt i år, men nå har vi en fast dato.

Ifølge traileren du kan sjekke ut nedenfor, vil Shadows of the Damned: Hella Remastered lanseres på Halloween i år, den 31. oktober. Den vil inneholde ny og forbedret grafikk, 4K-støtte, en New Game Plus-modus og mer.

Spillet er også tilgjengelig for forhåndsbestilling nå, og kommer til alle moderne plattformer under solen, inkludert PS5, PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox One og Xbox Series X/S.