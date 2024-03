Shadows of the Damned: Hella Remastered vil debutere neste år

Hvis du gikk glipp av Grasshopper Manufacture's actionhit Shadows of the Damned da det først kom ut for mer enn 10 år siden, får du en ny sjanse neste år. Spillet vil nemlig gjenoppstå fra de døde i form av en helt ny remaster kalt Shadows of the Damned: Hella Remastered.

HQ

Ifølge forhåndsinformasjonen på spillets nettsted er det planlagt å bli utgitt til både PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch og PC, med en første demo tilgjengelig for de som deltar på PAX East. Det kommer imidlertid ikke før neste år, og nøyaktig hvilke forbedringer vi kan forvente oss, er fortsatt uklart.

Vil du gi Shadows of the Damned: Hella Remastered en sjanse?