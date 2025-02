Shadowveil: Legend of The Five Rings på Steam Next Fest: En inngangsport til en vidstrakt fantasiverden

Som en ivrig bordrollespiller har jeg kjent til Legend of the Five Rings i noen år nå, men har ennå ikke kastet meg ut i spillet og dets verden. Heldigvis har utvikleren Palindrome Interactive laget en flott introduksjon gjennom settingen med Shadowveil: Legend of The Five Rings.

I stedet for å fokusere på all politikken og overvelde deg med navn, steder, relasjoner og mer, fokuserer Shadowveil på et søskenpar som har fått i oppgave å forsvare riket mot de mørke skapningene som lurer bortenfor Shadowveil. Spillet er like deler strategi, auto-battler, roguelike, RPG og kort-battler. Det kan til dels føles som om jeg bare slår så mange moteord som mulig når jeg beskriver dette spillet, men til Palindromes ære, når du spiller Shadowveil: Legend of The Five Rings, føles det ikke som om spillet har blitt designet for å prøve å fylle ut en sjekkliste over sjangre. I stedet oppleves det som unikt og forfriskende, og det føles som om utvikleren har plukket de beste egenskapene fra hver av inspirasjonskildene uten å bestemme seg for å lage noe som lettere kan beskrives gjennom linsen til et annet spill.

Hades, The Banner Saga, X-COM, du kan sammenligne Shadowveil: Legend of The Five Rings med alle disse og flere til, og likevel ville det være å gjøre spillet en bjørnetjeneste å si at det ikke er noe mer enn disse sammenligningene. I de to kapitlene jeg har spilt av spillet allerede, er det en stor mengde dybde, spesielt i gameplayet, som styrkes massivt av kombinasjonen av sjangre.

I hovedsak vil hvert hex-baserte kart ha en rekke fiender du kan kjempe mot. Du plasserer troppene dine på gyteplassen din, gir dem evner, og så kan kampen begynne. Avhengig av hvor du plasserer troppene dine, samt hvilke krefter du gir dem, vil kampen gå i din favør eller ikke. Strategien som ligger i å styrke figurene dine, samt posisjonene du plasserer dem i, gjør at du får et dobbelt lag med taktisk tenkning som virkelig bidrar til at formelen raskt blir avhengighetsskapende. Du får også flere enheter å kjempe med, hver med sine egne styrker og svakheter, i tillegg til en variasjon av fiender som kan overraske deg akkurat når du tror du har lagt en vinnende strategi.

I det ene øyeblikket skjærer du deg gjennom gobliner med letthet, og i det neste lurer du på om du ved et uhell har økt vanskelighetsgraden når noen ånder begynner å knuse den lille ekspedisjonsstyrken din. Selv om disse plutselige vanskelighetsgradene kan virke urettferdige, gjør de ikke så vondt selv om du ender opp med å tape et løp, ettersom du tilbake ved utgangspunktet har et vakttårn å reparere og vokse, og legger til enda et eksempel på en sjanger i dette spillet. I den tiden vi fikk med forhåndsvisningen, kunne vi ikke se hvor dypt basebyggingsmekanikken går, men de ser ut til å tilby et fint knutepunkt, på samme måte som Hades, hvor du kan få historieelementer samt noen sideoppdrag å fullføre på et løp hver gang du kommer tilbake.

Visuelt er Shadowveil: Legend of The Five Rings en godbit. I tillegg til de stilige kartene, må jeg trekke frem karaktermodellene og bevegelsene deres på slagmarken. De føles som brikker på et spillbrett som beveger seg sakte, noe som virkelig markerer hvert angrep og hvert skritt. Stilen på karakterenes portretter er også godt detaljert, og stemmeskuespillet er en godbit for ørene også når dette spillet kunne ha fortsatt uten det. Karakterene du spiller trekker deg også inn i den større historien, og du kan velge mellom den mer taktile Sukune eller den frekke O-Ushi. Du velger en av dem i starten, og gjennomspillingen vil variere avhengig av hvem som leder gruppen din. Dette påvirker ikke den generelle slutten, har vi blitt fortalt, bare veien til destinasjonen din.

For en som meg, som har en interesse for Legend of the Five Rings, men som aldri har klart å sette seg inn i settingen, er det også en stor kodeks der du kan lære om din Crab Clan, de andre klanene, monstrene, historien og mer. Det er enda et eksempel på hva som blir klart etter selv de første par løpene i Shadowveil, nemlig hvor mye omsorg som er lagt ned for å få dette spillet til å føles som både en verdig introduksjon til Legend of the Five Rings og en sterk taktisk battler i sin egen rett. Hvis du leter etter noe å spille under Steam Next Fest, er demoen tilgjengelig akkurat nå.

