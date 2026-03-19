Shaggy, Velma og Fred har fått roller i Netflix' live-action Scooby-Doo-serie

Vi har ivrig fulgt utviklingen av Netflix' live-action-filmatisering av Scooby-Doo, og har blant annet nylig dekket nyheten om at McKenna Grace blir med i prosjektet som Daphne Blake. Nå kan vi bygge videre på dette ved å berøre rollebesetningen for resten av Mystery Inc. ettersom Velma, Fred og Shaggy har blitt låst ned.

HQ

Ved siden av Grace's Daphne vil Maxwell Jenkins som Fred Jones, Abby Ryder Fortson som Velma Dinkley og Tanner Hagen som Shaggy Rogers. Dette etterlater bare ett siste kjernemedlem å ordne, den titulære Scooby-Doo. Det er uklart om dette blir en live-action hund med animerte elementer eller en fullstendig CG-hund, men uansett vil vi forhåpentligvis få svar på dette punktet i nær fremtid.

Denne live-action Scooby-Doo-serien har ennå ikke begynt å filme, så forvent ikke å se den ankomme før tidligst en gang i 2027.