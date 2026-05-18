Shai Gilgeous-Alexander kåret til NBA MVP for andre år på rad

Shai Gilgeous-Alexander vant overraskende MVP-prisen med 83 førstestemmer og 939 poeng i en avstemning med 100 stemmeberettigede, og ble dermed den 14. spilleren som har vunnet MVP-prisen to år på rad. Nikola Jokic (634 poeng) ble nummer to og Victor Wembanyama (569 poeng) nummer tre; Luka Doncic ble nummer fire med 250 poeng.

Den 27 år gamle guarden fra Oklahoma City Thunder vant MVP-prisen forrige sesong, og kort tid etter vant han NBA-tittelen. I år har Thunder vært det beste laget i den ordinære sesongen (64-18) og har hatt et perfekt løp i sluttspillet (8-0, med seier over Phoenix Suns og Los Angeles Lakers).

"SGA" er den første spilleren som har vunnet to priser på rad siden Denver Nuggets' Nikola Jokic i 2021 og 2022, og den første i sin posisjon siden Stephen Curry i 2015 og 2016 for Golden State Warriors. Gilgeous-Alexander vant også prisen for årets clutchspiller.

Cleveland Cavaliers slår Detroit Pistons i NBA-konferansefinalen

Også på søndag endte Eastern Conference-semifinalen mellom Cleveland Cavaliers og Detroit Pistons på en sjokkerende måte: Cavaliers, tredjeseedede, knuste toppseedede Pistons 125-94 som gjester og vant serien 4-3.

NBA Conference-finalene starter denne uken, først Western Conference-finalen mellom Oklahoma City Thunder og San Antonio Spurs, kl. 2:30 CEST, 1:30 BST på tirsdag, og deretter Eastern Conference 24 timer senere mellom New York Knicks og Cavaliers.