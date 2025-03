Shai Gilgeous-Alexander overskygger Nikola Jokic i jakten på NBA MVP

HQ

Shai Gilgeous-Alexander fra Oklahoma City Thunder er favoritt til å bli NBA MVP, og gårsdagen kan ha vært et avgjørende øyeblikk i kanadierens kappløp om den største individuelle anerkjennelsen, etter at han overskygget den serbiske stjernen Nikola Jokić fra Denver Nuggets i en 127-103-seier forrige søndag.

Oklahoma City Thunder er fortsatt NBAs beste lag i Western Conference (53-11), etter å ha vunnet to av de tre duellene mot Nuggets (40-22), som har falt til tredjeplass etter den utrolige oppgangen til Los Angeles Lakers (40-22). Sammenlignet med Thunder er det bare Cleveland Cavaliers i East Conference som har en bedre merittliste (54-10).

På søndag scoret Gilgeous-Alexander 40 poeng og ble den andre spilleren de siste 40 årene som har scoret 30+ poeng i mer enn 40 kamper i tre sesonger på rad, sammen med Michael Jordan. Shai er også ligaens toppscorer, med et snitt på 32,8 poeng per kamp.

Jokić, som en kamp tidligere gjorde 31 poeng, 21 returer og 22 assists, en all-time high i NBA, gjorde 24 poeng. Laget hans falt, og det samme gjorde sjansene hans for å vinne en fjerde MVP-tittel, med Shai for øyeblikket på toppen av alle veddemål for å vinne sin første MVP-pris på 26 år.