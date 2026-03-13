Shai Gilgeous-Alexander slår 63 år gammel rekord fra Wilt Chamberlain i NBA

HQ

Det har vært en rekorduke i NBA, med Bam Adebayo som overgikk Kobe Bryants rekord med 83 poeng på én kamp, noe som teknisk sett ikke er noen rekord, ettersom rekorden fortsatt er satt av Wilt Chamberlain, som scoret 100 poeng i en kamp i 1962, en rekord de fleste eksperter anser som uoppnåelig. Faktisk ble Adebayos merke avvist og kritisert av mange skeptikere, ettersom lagkameratene hans hjalp ham med å oppnå merket, og fikk 43 frikast, og scoret 36.

Torsdag scoret Shai Gilgeous-Alexander 35 poeng i en 104-102-seier for Oklahoma City Thunder mot Boston Celtics, og denne gangen forbedret han en annen Chamberlain-rekord: flere kamper på rad med over 20 poeng, mellom oktober 1961 og januar 1963 - og dermed også 100-poengskampen hans.

Thunder-stjernen og den regjerende MVP-en har scoret over 20 poeng i 127 kamper (én mer enn Chamberlain) siden 1. november 2024. "Alle rekordene og prestasjonene er flotte, men de betyr ingenting hvis du ikke vinner, og det var det eneste jeg tenkte på", sier Gilgeous-Alexander, som har bidratt til at laget deres holder seg i toppen av Western Conference med en imponerende statistikk på 52-15. Boston Celtics ligger på andreplass i Eastern Conference, med 43-23.