Shai Gilgeous-Alexander vinner Clutch Player of the Year: hva betyr det?

HQ

Shai Gilgeous-Alexander, favoritt til nok en MVP-pris, den andre på rad, ble tildelt Clutch Player of the Year, en av de mest interessante individuelle prisene i NBA, og en som ikke er helt åpenbar. "Årets mest avgjørende spiller", men i NBA har "clutchen" en strengere definisjon: spillet i de siste fem minuttene av fjerde quarter eller i overtiden når poengforskjellen bare er innenfor fem poeng.

Med den regelen er Shai Gilgeous-Alexander objektivt sett ligaens beste, med 175 "clutchpoeng", og 16 kurver for å bringe Thunder foran, også det rekord i ligaen denne sesongen. Han slo motstanderne med 93 poeng i clutchsituasjoner. Totalt bidro Gilgeous-Alexander til at Oklahoma City Thunder vant 20 av de 27 kampene med "clutch" der han spilte.

Med denne statistikken var det klart at "SGA" ville få prisen, og han fikk 484 poeng (av maksimalt 500 poeng) i juryen med 100 stemmer, og slo dermed Jamal Murray fra Denver Nuggets (med 117 poeng) og Anthony Edwards fra Minnesota Timberwolves (med 116 poeng).

Clutch Player of the Year, oppkalt etter den store Jerry West, som inspirerte NBA-logoen og var kjent som "Mr. Clutch", ble lagt til for bare tre år siden, og hvert år har den gått til en annen mottaker: De'Aaron Fox (daværende Sacramento Kings) vant i 2023, Stephen Curry for Warriors vant i 2024, og Jalen Brunson fra New York Knicks vant i 2025.