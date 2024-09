Shailene Woodley har fått rollen i biografi-filmen om Janis Joplin

HQ

I årenes løp har vi sett mange store stjerners liv bli til film. Etter suksessen med filmen om Freddie Mercurys liv i Bohemian Rhapsody i 2018 har det blitt utgitt filmer om andre stjerner, og vi har sett hele livene til Elton John, Elvis, Whitney Houston og Amy Winehouse bli filmatisert.

Denne gangen er det en av 1960-tallets største kvinnelige sangere som skal få sitt liv filmatisert, nemlig Janis Joplin. I likhet med mange av de store var hun medlem av klubben du ikke vil være med i, den såkalte 27 Club, som innebærer at "medlemmene" døde i en alder av 27 år.

I rollen som Janis Joplin vil vi se Shailene Woodley som er kjent for sin rolle i Divergent, Big Little Lies og Sooner or Later I Explode, ifølge Variety. Utgivelsesdatoen er imidlertid ukjent.