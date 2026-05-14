Shakira, Madonna og BTS annonsert til VM-finalens halvtidsshow 19. juli

FIFA har avslørt listen over artister som skal opptre i pauseshowet i VM-finalen 19. juli i New York, med en kombinasjon av latinske, koreanske og amerikanske toner for å appellere til en bred målgruppe: Shakira, BTS og Madonna.

Shakira fremfører også den offisielle hymnen til VM i fotball 2026, Dai Dai, akkurat som hun gjorde med hymnen til VM i 2010, Waka Waka

FIFA har tidligere annonsert at halvtidsshowet skulle ha de største artistene i verden, og nevnte Chris Martin fra Coldplay ... men han kommer ikke til å opptre, og har i stedet vært "kurator" for showet og valgt ut artistene.

Martin og FIFA samarbeider med veldedighetsproduksjonsselskapet FIFA Global Citizen Education Fund, som vil motta én dollar for hver solgte billett til utdanningsprogrammer for barn over hele verden (de forventer å samle inn 100 millioner dollar).

Dette blir det første halvtidsshowet i et FIFA-verdensmesterskap, og man adopterer vanene fra de nordamerikanske ligaene, som Super Bowl. Fjorårets VM-finale i klubblag hadde også et 25 minutter langt show med J Balvin, Doja Cat og Tems.

Det blir også musikalske innslag under de tre åpningsseremoniene i VM, med J Balvin og Alejandro Fernández i Mexico og Katy Perry og Anitta i USA.