Shang-Chi 2 fortsatt under utvikling

Etter Avengers: Secret Wars forventer vi at det blir trykket på en stor reset-knapp i MCU. I hvert fall ser det ut til at det er slik det vil gå, etter kulminasjonen av Multiverse Saga-historien. Det betyr at vi potensielt bare har et par år igjen på å se alle favorittene våre komme tilbake, men Shang-Chi-fans bør ikke frykte, da det er en sjanse for at vi får se ringbæreren (ikke den) igjen ganske snart.

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I en samtale med Deadline avslørte Shang-Chi-regissøren Destin Daniel Cretton at arbeidet med en oppfølger er i gang. «Vi utvikler en oppfølger,» sa han og la til at den opprinnelige filmen var vellykket nok til å gi grønt lys for en oppfølger, men at den lyktes «merkelig» takket være COVID-pandemien.

I stor grad skyldes forsinkelsen i oppfølgeren tilsynelatende COVID-relaterte utfordringer, ifølge Cretton. Marvel har ikke endret planene rundt Shang-Chi for å fjerne ham fra bildet, men vi er sikre på at de vil se hvordan publikum reagerer på karakteren når han kommer tilbake i Avengers: Doomsday for å vurdere hvor raskt de må få ut en oppfølger.

Shang-Chi-skuespilleren Simu Liu er også ganske opptatt. Etter filmens suksess har han jobbet med en rekke andre store prosjekter, og er for tiden i gang med Sleeping Dogs-filmen som et annet stort filmprosjekt.