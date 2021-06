Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' første skikkelige trailer er her

Teasertraileren vi fikk av Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings i april for å feire bursdagen til Simu Liu var slettes ikke verst, men etter å ha sett denne første skikkelige traileren kan jeg forstå hvorfor Marvel kalte to minutter en teaser.

Den første skikkelige offisielle Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings-traileren gjør nemlig en god jobb med å både forklare det grunnleggende konseptet og historien samtidig som den selvsagt gir glimt av noen av de heftige kampsekvensene som venter når filmen har premiere den 3. september.