Shanghai Masters: Kamptider fredag og første oppgjør for Djokovic, Ruud, Shelton...

Shanghai Masters, sesongens nest siste ATP Masters 1000, er for øyeblikket i gang med 128-delsfinalen som har pågått siden onsdag. Deretter følger 64-delsfinalene fredag 3. oktober og lørdag 4. oktober, der de seedede spillerne debuterer og unngår kamp i første runde. Det gjelder spillere som Ben Shelton, Holger Rune, Casper Ruud, Taylor Fritz og Novak Djokovic, som debuterer i morgen fredag.

I skrivende stund er kamprekkefølgen for fredag bekreftet. På grunn av tidsforskjellene vil kampene begynne tidlig om morgenen, kl. 06:30 CET, 05:30 BST, og dagens siste kamp starter tidligst kl. 13:40 CET, 12:40 BST.

Bortsett fra de tre åpningskampene, kan resten starte senere, avhengig av hvor lange de foregående kampene er og når banene er tilgjengelige igjen. Dette er kampoversikten for fredag 3. oktober i Shanghai Masters herresingle :



Ben Shelton mot David Goffin: 18:30 CET



Benjamin Bonzi mot Gabriel Diallo: 18:30 CET



Frances Tiafoe mot Yannick Hanfmann: 18:30 CET



Sebastian Baez mot Holger Rune 19:40 CET



Francisco Cerúndolo mot Adrian Mannarino: 19:40 CET



Ugo Humbert mot Jorgan Thompson: 19:40 CET



Learner Tien mot Miomir Kecmanovic: 19:40 CET



Mattia Bellucci mot Tomas Machc: 8:50 CET



Luca Nardi mot Giovanni Mpetshi Perricard: 8:50 CET



Zizou Bergs mot Casper Ruud 10:00 CET



Jaume Munar mot Flavio Cobolli: 10:00 CET



Tallon Griekspoor mot Jenson Brooksby: 10:00 CET



Alexander Bublik mot Valentin Vacherot: 10:00 CET



Marin Cilic mot Novak Djokovic: 12:30 CET



Taylor Fritz mot Fábian Marozsán: 13:40 CET



Tidspunkt og motstandere for andre seedede spillere som debuterer på lørdag, inkludert Alexander Zverev, Alejando Davidovich Fokina eller Cameron Norrie, er ikke bekreftet ennå.