Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Shanghai Masters: Kamptider fredag og første oppgjør for Djokovic, Ruud, Shelton...

Spilleplan for fredagens 64-delsfinaler i Shanghai Masters.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Shanghai Masters, sesongens nest siste ATP Masters 1000, er for øyeblikket i gang med 128-delsfinalen som har pågått siden onsdag. Deretter følger 64-delsfinalene fredag 3. oktober og lørdag 4. oktober, der de seedede spillerne debuterer og unngår kamp i første runde. Det gjelder spillere som Ben Shelton, Holger Rune, Casper Ruud, Taylor Fritz og Novak Djokovic, som debuterer i morgen fredag.

I skrivende stund er kamprekkefølgen for fredag bekreftet. På grunn av tidsforskjellene vil kampene begynne tidlig om morgenen, kl. 06:30 CET, 05:30 BST, og dagens siste kamp starter tidligst kl. 13:40 CET, 12:40 BST.

Bortsett fra de tre åpningskampene, kan resten starte senere, avhengig av hvor lange de foregående kampene er og når banene er tilgjengelige igjen. Dette er kampoversikten for fredag 3. oktober i Shanghai Masters herresingle :


  • Ben Shelton mot David Goffin: 18:30 CET

  • Benjamin Bonzi mot Gabriel Diallo: 18:30 CET

  • Frances Tiafoe mot Yannick Hanfmann: 18:30 CET

  • Sebastian Baez mot Holger Rune 19:40 CET

  • Francisco Cerúndolo mot Adrian Mannarino: 19:40 CET

  • Ugo Humbert mot Jorgan Thompson: 19:40 CET

  • Learner Tien mot Miomir Kecmanovic: 19:40 CET

  • Mattia Bellucci mot Tomas Machc: 8:50 CET

  • Luca Nardi mot Giovanni Mpetshi Perricard: 8:50 CET

  • Zizou Bergs mot Casper Ruud 10:00 CET

  • Jaume Munar mot Flavio Cobolli: 10:00 CET

  • Tallon Griekspoor mot Jenson Brooksby: 10:00 CET

  • Alexander Bublik mot Valentin Vacherot: 10:00 CET

  • Marin Cilic mot Novak Djokovic: 12:30 CET

  • Taylor Fritz mot Fábian Marozsán: 13:40 CET

Tidspunkt og motstandere for andre seedede spillere som debuterer på lørdag, inkludert Alexander Zverev, Alejando Davidovich Fokina eller Cameron Norrie, er ikke bekreftet ennå.

Shanghai Masters: Kamptider fredag og første oppgjør for Djokovic, Ruud, Shelton...
ATP Tour / Peter Staples

Dette innlegget er kategorisert under:

SporttennisNovak DjokovicJannik Sinner


Loading next content