Shanghai Masters: Kamptider fredag og første oppgjør for Djokovic, Ruud, Shelton...
Spilleplan for fredagens 64-delsfinaler i Shanghai Masters.
Shanghai Masters, sesongens nest siste ATP Masters 1000, er for øyeblikket i gang med 128-delsfinalen som har pågått siden onsdag. Deretter følger 64-delsfinalene fredag 3. oktober og lørdag 4. oktober, der de seedede spillerne debuterer og unngår kamp i første runde. Det gjelder spillere som Ben Shelton, Holger Rune, Casper Ruud, Taylor Fritz og Novak Djokovic, som debuterer i morgen fredag.
I skrivende stund er kamprekkefølgen for fredag bekreftet. På grunn av tidsforskjellene vil kampene begynne tidlig om morgenen, kl. 06:30 CET, 05:30 BST, og dagens siste kamp starter tidligst kl. 13:40 CET, 12:40 BST.
Bortsett fra de tre åpningskampene, kan resten starte senere, avhengig av hvor lange de foregående kampene er og når banene er tilgjengelige igjen. Dette er kampoversikten for fredag 3. oktober i Shanghai Masters herresingle :
- Ben Shelton mot David Goffin: 18:30 CET
- Benjamin Bonzi mot Gabriel Diallo: 18:30 CET
- Frances Tiafoe mot Yannick Hanfmann: 18:30 CET
- Sebastian Baez mot Holger Rune 19:40 CET
- Francisco Cerúndolo mot Adrian Mannarino: 19:40 CET
- Ugo Humbert mot Jorgan Thompson: 19:40 CET
- Learner Tien mot Miomir Kecmanovic: 19:40 CET
- Mattia Bellucci mot Tomas Machc: 8:50 CET
- Luca Nardi mot Giovanni Mpetshi Perricard: 8:50 CET
- Zizou Bergs mot Casper Ruud 10:00 CET
- Jaume Munar mot Flavio Cobolli: 10:00 CET
- Tallon Griekspoor mot Jenson Brooksby: 10:00 CET
- Alexander Bublik mot Valentin Vacherot: 10:00 CET
- Marin Cilic mot Novak Djokovic: 12:30 CET
- Taylor Fritz mot Fábian Marozsán: 13:40 CET
Tidspunkt og motstandere for andre seedede spillere som debuterer på lørdag, inkludert Alexander Zverev, Alejando Davidovich Fokina eller Cameron Norrie, er ikke bekreftet ennå.