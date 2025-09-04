Shaq har nå fått sin spesialtilpassede stretch-Corvette

HQ

Hva gjør du hvis kroppen din er like stor som to fullvoksne mennesker, armene dine er lengre enn hele kroppen til høye medmennesker og føttene dine er like store som kajakker i normal størrelse, og du likevel ønsker å kjøre en amerikansk sportsbil? Ja, da... Det er fullt mulig å gjøre som NBA-legenden Shaquille O'Neal og for eksempel få Effortless Motors i Los Angeles til å sage fra hverandre en Z06 Corvette og forlenge den med 50 centimeter. Videoen av når Shaq mottar den ferdige bilen og prøvekjører den forlengede Corvetten for første gang er nå tilgjengelig, og bygget ser alltid veldig godt gjennomført ut, ikke sant? Klikk her for å se videoen

"Vi har nettopp levert en av de villeste spesialbyggene noensinne: en helt 20-tommers strukket Corvette bygget for Shaquille O'Neal. Dette er ikke en vanlig Corvette. Det er et unikt, spesialkonstruert mesterverk laget for å passe til en legende. Fra strekk til detaljer, alt ved dette bygget ble designet med Shaq i tankene. Og det beste av alt? Å se ansiktsuttrykket til Shaq da vi overrakte ham nøklene. Han var overlykkelig - og du vil ikke gå glipp av reaksjonen hans!"