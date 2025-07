Shark FlexBreeze HydroGo

Temperaturene har allerede steget kraftig i Europa denne sommeren, men dette er sannsynligvis bare begynnelsen, og vi kan forvente mange varme sommerdager i løpet av de neste to månedene. Så hva gjør du når varmen går fra å være avslappende til kvelende?

Nettopp derfor har vi tidligere anmeldt vifter, og Sharks nye FlexBreeze HydroGo er en spesielt interessant en. Denne lille fyren veier bare 2,2 kilo og er så liten at den i praksis kan pakkes ned i en ryggsekk - men løftet om "70 fots luftstrøm" er nok til å kjøle ned et soverom, eller hvor du enn måtte befinne deg.

HydroGo er utvilsomt ment som en bærbar dings. Den har et håndtak på toppen og ganske små føtter uten noen åpenbar mulighet til å trekke ut en liten teleskopstang eller lignende, slik at du for eksempel kan plassere den i teltet på fotturen eller på bordet mens dere spiser sammen på piknik. Det gjør den litt mer spesialisert enn standardviften du kjøper i desperasjon på supermarkedet for 100 kroner, men den kan også gjøre mye, mye mer.

Først og fremst er den som nevnt bærbar og har derfor en batteritid på mellom 9 og 11 timer, samtidig som den har fem forskjellige viftehastigheter. Det er mye, men vi har ennå ikke nevnt hva som gjør den til "Hydro". Ja, denne relativt lille rammen har faktisk plass til en såkalt "Misting Tank", som betyr at du kan fylle den med vann, noe som skaper en mye fuktigere bris som gir betydelig kjøligere ventilasjon. Shark sier selv "opptil fem grader", men stol på oss når vi sier at det er betydelig.

Effekten er vanskelig å ignorere, og selv om prisen er litt høyere, rundt £100, er det noe helt annet enn budsjettmodellene, og den virkelig bærbare størrelsen og vekten gjør det mye mer sannsynlig at du faktisk kommer til å bruke den.

Det eneste ankepunktet er at selv om luftstrømmen kan vinkles ved å bøye den forover eller bakover, hadde det vært en fordel å ha en måte å justere høyden på. Hvis du vil bruke den om natten, må du sette den på et nattbord - du må alltid justere høyden selv for å sikre at du får mest mulig ut av den kjølige luftstrømmen, og bare en liten innebygd teleskopstang, for eksempel, ville ha gjort underverker, eller kanskje en måte å brette ut beina på.

Derfor er Shark fortsatt ganske god på denne typen ting, og HydroGo er ganske lett å anbefale til de som er ute etter litt mer allsidig ventilasjon i sommervarmen.

