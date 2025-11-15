Sharknado Origins vil vise oss hvordan galskapen begynte

HQ

Trodde du virkelig at Sharknado-sagaen var over? Selvfølgelig ikke, og nå har maestros på The Asylum bekreftet at en syvende film er på vei - Sharknado Origins. Filmen vil inneholde tenåringsversjoner av Fin og April og fortelle historien om hvordan de to møttes. Men den vil selvfølgelig også vise oss den mørke opprinnelsen til den aller første Sharknado, og hvordan den ble til.

Filmen vil starte produksjonen senere i vinter, med sikte på premiere en gang i løpet av neste år. Rollelisten og mannskapet holdes fortsatt hemmelig, og alt vi vet er at Anthony Ferrante nok en gang vil fungere som regissør.

Den første Sharknado ble en stor suksess for The Asylum, mye takket være det vanvittige premisset og den virale spredningen - der flere kjendiser stilte opp for å ta del i galskapen. Med sitt beskjedne budsjett på bare én million dollar klarte den på en eller annen måte å vokse til en episk saga. Den spenner over seks filmer og tre spin-offs med cameos fra George R.R. Martin, Olivia Newton-John og David Hasselhoff.

Er du klar for flere CGI-haier?