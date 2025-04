Sharp GR8465E

Det er ikke lett å nå inn i allerede mettede markeder og tilby et konkurransedyktig produkt til omtrent samme pris som de etablerte gigantene. Ta for eksempel TV-apparater; det er stort sett plass til LG og Samsung, og blant spill- og medieentusiaster er det stort sett jevnt fordelt mellom de to, med noen få uteliggere som investerer i en Sony Bravia, eller kanskje en Hisense UX.

Blant annet TCL har funnet seg til rette på de rimeligere trinnene av stigen, og Sharp ønsker nå å gjøre det samme. De tilbyr selvfølgelig dyrere modeller, men her presenterer de også en såkalt "Gaming TV" ved navn GR8465E, som i skrivende stund er på tilbud for rundt 600 pund, men som normalt koster så mye som 1 000 pund. Til sammenligning kan du få en Samsung S90D på tilbud, eller til og med en LG B4 for de pengene. Om ikke annet er det ganske klart med bare litt søking at det er mulig å få et anstendig OLED-panel for de samme pengene, men ikke til det aggressive billigere tilbudet vi ser akkurat nå.

Så hva får du for pengene, uansett hva du ender opp med å betale? Dette er en 4K QLED 144Hz TV, som tilbyr AMD FreeSync, Dolby Vision IQ, eARC-støtte og Harman Kardon-optimaliserte innebygde høyttalere. I tillegg til at dette verken er en QD-OLED eller bare en OLED, er dette førsteklasses spesifikasjoner. Den kan oppnå 450-500 NITS (våre egne tester viser faktisk litt høyere målt lysstyrke på 519 NITS), noe som er hederlig, men selv OLED-paneler som tradisjonelt er kjent for å være svakere, som LGs B4, kan oppnå mellom 550 og 590 NITS, og Samsungs QLED-skjermer kan både toppe og opprettholde mye høyere lysstyrke enn det. Det er ikke det at bildet mangler dybde, det er tross alt 12-bits via den nevnte Vision IQ, og både HDR-ytelse og bevegelse er helt akseptable. Problemet er at Sharp ikke imponerer i spill, 4K-innhold eller oppskalert 1080p-innhold, og hvis du snubler over det for £ 1000, kan du finne uendelig mye bedre bildekvalitet i enten skarpere Samsung-modeller eller LG OLED-paneler, det er bare den ubestridelige sannheten.

Sharp bruker den nyeste versjonen av Google TV, og det fungerer helt fint. Suiten speiler den nyeste Google TV og byr naturligvis på en romslig oversikt, et utmerket brukergrensesnitt og responsive kontroller, selv om Googles operativsystem etter vår erfaring er så tungt at TV-er blir tregere og raskere over tid, men det kan vi ikke si noe definitivt om her. Fjernkontrollen er også minimalistisk og velfungerende, og det innebygde solcellepanelet er faktisk en god idé som sikrer at du ikke trenger å lade den eller bytte batterier.

Dette er en annonse:

De innebygde høyttalerne er bygget og finjustert av Harman Kardon, og er kompatible med AQUOS Wireless Surround, som du kan kjøpe uten å måtte bruke en lydplanke som senter, og støtter både Dolby Atmos og DTS:X. Resultatet er imidlertid det samme; de er fine, men blir lett slått av selv den billigste lydplanken. Det er rett og slett ikke plass til høyttalere av noen verdi med så lite plass i tykkelsen, og Harman Kardon-partnerskapet gjør ikke mye for opplevelsen.

Til 600 pund er Sharp GR8465E ikke et dårlig tilbud i det hele tatt, ikke engang i nærheten. Ingen flaggskip fra verken Samsung eller LG kryper så langt ned, og med tanke på de spillspesifikke funksjonene, den lette Google-programvaren og panelets skarphet og lysstyrke, er det en passende pris. Men til full pris? Nei, den er uendelig vanskelig å anbefale, siden den konkurrerer ganske direkte med langt, langt bedre alternativer.