Sharps automatiske platespiller RPTT100 kombinerer den gammeldagse stilen til en platespiller med moderne bekvemmelighet

HQ

For musikkjennere som ikke bare vil sette hodetelefonene i øret og trykke på shuffle på en Spotify-spilleliste, er en platespiller eller platespiller en viktig del av lytteopplevelsen. Når du går til anskaffelse av en platespiller, bør du derfor sørge for at det er den rette for deg.

På overflaten er Sharps automatiske platespiller RPTT100 en vinylplatespiller. En veldig pen, remdrevet platespiller med 33,5 og 45 omdreininger i minuttet, men ved første øyekast er du kanskje ikke klar over at den også har en digital opptaker, noe som betyr at du kan spille inn platene dine mens de spilles, slik at du kan digitalisere favorittmusikken din via en USB-C-port på baksiden.

Sharp har dessuten gjort platespilleren Bluetooth-kompatibel, noe som er en flott funksjon som du vanligvis forventer å se i platespillere som koster mange ganger så mye som Sharps RPTT100. Sjekk ut hvordan akkurat det kan hjelpe deg med å heve musikken din i Quick Look nedenfor, og hold utkikk etter vår fullstendige anmeldelse: