Shawn Layden kritiserer live-service-spill

Tidligere Playstation-sjef Shawn Layden er ikke en fan av live-tjenester. Dette gjorde han klart i et intervju med The Ringer der han snakket lenge om hvordan disse "ikke engang er ekte spill". Layden presiserte og fortalte intervjueren at han har sterk tro på at spill trenger en solid ryggrad bestående av både historie, karakterer og verdensbygging. Noe han mener at live-service mangler fullstendig.

"For meg betyr et spill at jeg trenger tre ting. Jeg trenger en historie, jeg trenger en karakter, og jeg trenger en verden", forklarer han. "Hvis du lager et live-service-spill, trenger du bare en repeterende handling som folk flest kan forstå."

Layden forklarte videre at spill i sjangeren lokker spillere med stadige oppdateringer, mikrotransaksjoner og en endeløs grind - som alle er helt meningsløse. Det er bare det samme om og om igjen, utbryter han - ingen historie, ingen følelser. Bare en endeløs syklus av "likhet", som holder spillerne engasjert så lenge som mulig.

Det er imidlertid vanskelig å ignorere hvor dominerende live-service-spillene har blitt, med over 70 % av amerikanske spillere som hevder å eie eller ha spilt minst ett av de ti mest populære live-service-spillene som er tilgjengelige for øyeblikket.

Er du enig i Laydens uttalelse?