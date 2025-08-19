Shawn Layden sier nok en gang at "spill er for billige"

HQ

Å betale enten $69,99 eller til og med $79,99 i noen tilfeller har blitt standarden - men mens mange forbrukere anser det som uoverkommelig dyrt, sier noen frontfigurer i bransjen at det fortsatt er altfor lite, som tidligere PlayStation-sjef Shawn Layden. Og prising har faktisk vært et veldig hett tema helt siden Nintendo, i forbindelse med Switch 2, presset ting opp til et nytt nivå - med resten av bransjen som tilsynelatende følger rett bak.

Til tross for stormen av misnøye blant spillerne, sier Layden i et intervju med Gamesindustry at prisene bør heves ytterligere - og med hver nye konsollgenerasjon. Men han hevder at ingen tør å gjøre det.

"Spill burde ha økt i pris for hver nye generasjon. Jeg tror det er fordi alle er redde. Ingen vil være den første til å heve prisen, fordi man er redd for å miste trafikk. Så det du gjør, er at du ender opp med å spise av driftsinntektene dine, fortjenestemarginen din."

Layden påpeker at AAA-spill har hatt samme prislapp i to tiår, mens både utviklingstiden og kostnadene har skutt i været. Han bruker inflasjonen som eksempel, og sammenligner den første PlayStation-æraen - da et spill til 60 dollar ofte kostet rundt 10 millioner dollar å utvikle - med hvordan et PlayStation 4-spill kan koste opp til 160 millioner dollar å produsere. Og dette, hevder han, er en trussel mot hele bransjens bærekraft.

Er du enig i at spill er altfor billige?