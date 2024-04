Shawn Levy: "Deadpool & Wolverine er ikke Deadpool 3"

HQ

De som var så heldige å få med seg CinemaCon i Las Vegas (som ble arrangert 8.-11. april) fikk se et eksklusivt ni minutter langt klipp fra Deadpool & Wolverine. Det bød nok på litt mer Wolverine enn vi andre dødelige har sett så langt, men hvis du venter på noe godt ...

Deadpool & Wolverine har premiere 26. juli i år og er kanskje det heteste Marvel har i vente i sitt filmunivers. Deadpool ble raskt elsket av en hel verden etter de frittstående filmene, og vil sannsynligvis få mange av publikum til å komme tilbake for et tredje eventyr. Filmens regissør, Shawn Levy, ønsker imidlertid å presisere at selv om dette er en Deadpool-film, er det ikke Deadpool 3.

"Vel, sannheten er at jeg tror svaret ligger i spørsmålet, nemlig at hvis du lager den typen filmer som jeg gjør, så lytter du til publikum. Jeg lager ikke små filmer for å tilfredsstille meg selv i et rom alene, jeg lager dem for å nå ut til et så stort publikum som mulig. Vi har hatt noen tidlige visninger som var svært, svært lovende. Jeg vil ikke si at det var noen store overraskelser, men man føler hvor tempoet bør strammes opp, man føler hvor man kan ta seg råd til å senke tempoet og få et dypere, mer holdbart karakterøyeblikk. Og til syvende og sist, som jeg tror vi har sagt, er dette i høyeste grad en Deadpool-film, men det er ikke Deadpool 3. Dette er Deadpool & Wolverine, og den er unik på grunn av det."