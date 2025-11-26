Shawn Levy fikk carte blanche av Kathleen Kennedy til å lage Star Wars: Starfighter

HQ

Det har ikke vært noen enkel oppgave for Disney å holde en av de galaktiske sagaene flytende etter at skaperen forlot den, og det blir ofte kritisert at galaksen langt, langt borte for lengst er borte (i hvert fall i sin ordinære kinopremiere) og ikke har klart å tiltrekke seg et nytt publikum. Dette er objektivt sett sant, i hvert fall delvis, men det har også vist seg at mer "auteur"-pregede prosjekter, som i mindre grad er begrenset av fremmedgjorte ledere eller manusforfattere kan gi overraskende resultater, som de første sesongene av The Mandalorian, Rogue One eller den nyere Andor. Kanskje er det fordi galaksen nå trenger å finne nye veier, at Lucasfilm-president Kathleen Kennedy hentet regissør Shawn Levy til Star Wars.

Levy er for tiden i gang med innspillingen av den neste filmen i serien, Star Wars: Starfighter, et prosjekt som holdes topphemmelig og der bare deler av rollebesetningen er avslørt, med Ryan Gosling i hovedrollen. Han får selskap av Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre og Amy Adams. Levy er et velkjent ansikt i dagens film- og fjernsynsbransje, med science fiction som spesialfelt, og har blant annet jobbet som produsent på Stranger Things og Arrival, og nå erkjenner han at da han fikk henvendelsen fra Kennedy om å jobbe med sagaen, gjorde han det med "carte blanche", som han innrømmer i et intervju med Vanity Fair.

"Så da Kathleen Kennedy ringte i august 2022, husker jeg bokstavelig talt hvor jeg var. Hun sa: 'Jeg vil at du skal lage en Star Wars-film'. Jeg stilte det åpenbare spørsmålet: 'Hvilken? Hva er en prequel? Hva er en oppfølger? Og det umiddelbare svaret var: "Hva enn du vil. Få den til å føles slik filmene dine føles." Det var en utrolig mektig mulighet."

Selv om Kennedy tidligere har etablert et rykte som en vanskelig person å jobbe med (han har sparket flere regissører på grunn av "kreative uenigheter" og avlyst flere prosjekter, som Rian Johnsons trilogi eller Taika Waititis film), virker han nå mer villig til å stole på andre, mindre "tradisjonelle" blockbuster-talenter for å friske opp Star Wars' fremtid. Og Shawn Levy er åpenbart begeistret for jobben.

"Å regissere og produsere Star Wars krever en unik konsentrasjon som jeg aldri har gjort før", sier han. "Jeg er i denne galaksen på heltid, hele tiden - når jeg er våken, når jeg sover - og jeg er ganske fornøyd med å bo der."

Tror du Levy vil lykkes i å gjenopprette publikums entusiasme for Star Wars-filmene med "Starfighter"?