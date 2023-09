Shawn Levy "kommer til å gi alt" i sin kommende Star Wars-film

HQ

Shawn Levy er ekstremt populær i Hollywood for tiden, noe som fremgår av Stranger Things, Free Guy og Deadpool 3. Lucasfilm satser også på ham, og det er nesten et år siden vi fikk høre at han jobbet med en Star Wars -film (som vi fortsatt ikke vet så mye om, i det hele tatt).

I et intervju med GamesRadar forsikret han oss imidlertid om at det kommer til å bli noe som er verdt å vente på, og at han "kommer til å gi alt". Inntil vi får se det endelige resultatet, kan vi bare håpe at entusiasmen hans er berettiget og at det blir noe virkelig bra.

"Det var en stor dag å få den telefonen. Jeg var i redigeringsrommet på All the Light We Cannot See, og da jeg ser på telefonen, er det [Lucasfilms president] Kathy Kennedy. Slik begynte en samtale som førte til at hun inviterte meg til å utvikle og lage Star Wars-filmen min. Jeg legger alt jeg har i den, for jeg elsker den verdenen, og det er et privilegium å få bli en del av den galaksen."