Shawn Levy nektet å filme Deadpool 3 mot grønn skjerm

Vi har allerede sett noen lekkasjer fra Deadpool 3 som viste noen av filmens miljøer. Vi snakker ikke om noen store lekkasjer, men blant annet en kampscene mellom Wolverine og Deadpool. Filmens regissør, Shawn Levy, angrer imidlertid ikke på beslutningen om å spille inn filmene på location, selv om det resulterte i disse lekkasjene. Snarere var dette et krav fordi han absolutt ikke ville bruke for mye greenscreens.

"Jeg er lei meg for at bilder har lekket på nettet. Men det er prisen vi betaler for å forplikte oss til ekte locations. Jeg bestemte meg veldig tidlig i forberedelsene for at selv om Deadpool nå er en del av MCU, ville jeg ikke lage enda en Marvel-film på en greenscreen-scene med digitale kulisseutvidelser."

