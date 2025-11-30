Shawn Levy tror ikke vi vil se en Free Guy-oppfølger

Etter ankomsten av Free Guy i 2021 ble det snakket om å lage en dedikert oppfølger til denne filmen, en oppfølger som ville fortsette å leke med premissene som den Shawn Levy-skapte, Ryan Reynolds-ledede filmen la opp til. Disse samtalene har imidlertid gått i glemmeboken, og i dag er det uklart om Free Guy vil få en oppfølger av noe slag og form.

HQ

Dette er noe Levy nå har diskutert i et intervju på The Business Podcast med Kim Masters, der han avslørte at han ikke tror vi noen gang vil få se en oppfølger til Free Guy.

"Jeg vet ikke om vi noen gang kommer til å se en oppfølger til Free Guy, og vet du hva, mer og mer synes jeg det er greit, for det føles veldig tilfredsstillende å lage en film slik du hadde tenkt og få den elsket. Det skjedde med meg på Free Guy, det skjedde med meg på Real Steal, en annen film jeg stadig får spørsmål om en oppfølger til. Det er greit å bare lage én film som er bra, uten at den lanserer noe mer enn den ene filmen."

Levy bemerket også at det fantes ideer om en oppfølger, men at Barbie på en måte drepte disse planene fordi Greta Gerwigs film gikk en veldig lignende vei. Apropos Barbie, den enorme suksessen til den filmen, både kommersielt og kritisk, gjorde heller ikke en Free Guy-oppfølger noen tjenester, ettersom Levys film ikke på langt nær matchet suksessen til Barbie på noen av frontene.

