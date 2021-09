Shawn Mendes hjelper med musikk i TV-serien Life is Strange

HQ

Over fem år har gått siden Square Enix og Dontnod kunngjorde at de hadde inngått et samarbeid med Legendary Digital Studios og dj2 for å lage en TV-serie basert på Life is Strange, så det er ikke rart om du trodde planene hadde blitt lagt dø. Dette viser seg å ikke være tilfellet.

avslører at Shawn Mendes og Andrew Gertler skal overvære musikken i Life is Strange sin TV-serie. Samtidig forteller de at Anonymous Content, som blant annet produserte True Detective og The Revenant, også blir med på samarbeidet, noe som forhåpentligvis betyr at prosjektet virkelig trappes opp i disse dager.