Shazam! Fury of the Gods kommer til HBO Max senere denne måneden

Til tross for en stor suksess for den første filmen og stort sett positiv kritikk for Shazam! Fury of the Gods, klarte ikke sistnevnte å bli en kassasuksess. Men forhåpentligvis kan det morsomme superhelteventyret finne et stort publikum senere denne måneden, når det slippes for HBO Max.

I en ny trailer (som du kan sjekke ut nedenfor) bekreftes det at Shazam! Fury of the Gods har premiere på HBO Max 23. mai. Her får vi følge tittelhelten Shazam (spilt av Zachary Levi) når han og vennene hans tar opp kampen mot Daughters of Atlas.

Vil du se Shazam! Fury of the Gods?