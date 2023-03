Shazam! Fury of the Gods regissør ferdig med superheltfilmer

HQ

Shazam! Fury of the Gods-regissør David F. Sandberg har avslørt at han ble overrasket over den kritiske responsen på sin nye film, og har også sagt at han går bort fra superheltsjangeren foreløpig.

I en uttalelse på Twitter sa Sandberg "På Rotten Tomatoes fikk jeg nettopp min laveste kritikerscore og min høyeste publikumsscore på samme film. Jeg hadde ikke forventet en gjentakelse av den første filmen kritisk, men jeg ble likevel litt overrasket fordi jeg synes det er en god film. Nåvel."

Han fortsatte med å si at han er "veldig ivrig" etter å gå tilbake til å lage skrekkfilmer, ettersom han har jobbet med Shazam i seks år. Sandberg gjør det klart at han ikke angrer på at han gjorde Shazam! filmer, skjønt.

